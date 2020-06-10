"Мама" и малыш

День 24.⠀

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Сначала был задуман и сделан другой кадр. Но когда стала делать отбор, то разонравилось все. Может быть позже сделаю лучше.⠀

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Затем я пересняла и получила вот это 👆. Что-то очень нежное, что захотелось бы мне нарисовать пастелью. Только рисовать я так не умею 🤭. Ника в моем платье играет роль мамы. Малыш Адриан - ее младенец. Весь антураж сделан из подручных материалов в обычной квартире пол8 вечера со светом от окна.⠀

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А вообще идеально подошла бы в кадр спеленатая кошка. Но живности дома нет, пришлось отрабатывать Адриану.⠀

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Наша идея ему вообще не зашла. Но есть маленький секрет, как сдобрить годовасика😄😄😄, и тогда он будет готов мило позировать.⠀

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Пользуясь случаем спрошу, может одолжит кто кошечку-собачку для милого кадра?😄😄Под хозяйским присмотром))⠀

