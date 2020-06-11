Адриан и мороженое

День 25.⠀

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«В большой семье не щёлкают, и надо быть всегда на чеку! Чтоб ты, вкусняха, какая холодная, как бы побыстрее съесть тебя, пока вон те с бантиками не прибежали и не отняли!». ⠀

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Даже в дни, когда дома от меня лишь проносится тень, а мое туловище носится где-то на съемках, тень все равно успевает сделать фотографии для 365.⠀

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Пусть не такие экзотичные, как можно было бы сделать, но ведь главное процесс и участие😅.⠀

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В трёх маленьких картинках целая история о моем мороженом. Опять купила целую сумку в фикс прайсе)). И снова мороженое у меня угнали.⠀

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Но ничего, скоро вот садики как откроют разом! Я ещё сумку с мороженками куплю и лопну😅.⠀

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Жжжарко!⠀