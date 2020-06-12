Я и Адриан

День 26.⠀
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Мое утро началось совсем необычно.⠀
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Обычно меня будят мои дети, но сегодня первее проснулся малыш-годовасик, к которому я должна была прийти домой в гости на съёмку.⠀
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С мамой малыша мы долго размышляли, во сколько же лучше сделать это. Поскольку малыш просыпается каждый день в разное время. И было решено, что я просыпаюсь вслед за ним)). Самый лучший будильник 😃.⠀
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Сделали мы так неслучайно. Самые лучшие кадры с малышом именно те, когда ребёнку хорошо! А когда ему хорошо?? Часто ли фотографы думают об удобстве для малыша и их родителей?⠀
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Имея такую толпу детей, как у меня, я точно знаю, что на съёмке жизненно необходимо доброе расположение малыша). Обычно оно достигается, когда малыш выспался, сыт и весел.⠀
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Вот так и началась наша утренняя домашняя фотосессия практически в 8 часов утра.⠀
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Второй важный пункт. Родители! Желательно, чтобы они тоже были выспавшиеся, сытые и веселые. В этот раз у нас все сложилось, и съёмка удалась!🥰⠀
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Ох, как я люблю таких креативных и гениальных пап и мам, которые из простых вещей создали супер атмосферную картинку. Окружили любовью своего малыша, столько разных идей вы воплотили + погуляли в парке. С утра там никогошеньки не было). ⠀
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Спасибо вам за ответственный подход к такому важному мероприятию!⠀
Теперь о моем фото дня. Давно я мечтала залезть в эту арочку))) А ещё сегодня пришло вдохновение по колористике, тааак сильно захотелось вот именно этого зелёного цвета, как на фото🌿, и такооой коричневой дороги).⠀
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В качестве штатива использовала мужа. Не хотелось с собой тащить тяжелое снаряжение. Но! В следующий раз лучше уж возьму его вместо мужа🌝. Я думала, что другой человек видит кадр в точности также, как я, и уж скадрировать по другому никак нельзя в принципе! ⠀
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Но мне приходилось постоянно контролировать процесс съёмки. То моя голова упиралась в верх кадра, а в середине были мои кроссовки, то арка убегала, то я..⠀
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В общем, штатив - лучший друг фотографа✨. Надо будет устроить как-нибудь самой себе фотопрогулку🤣.⠀
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Вам от Адриана пламенный Привет👋 !⠀