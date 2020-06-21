Эмилия и пион

День 35.⠀
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Как проходит лето у фотографа?⠀
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Наверно многие думают, что летом фотографы отдыхают, много гуляют, путешествуют, развлекаются, купаются и загорают..⠀
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Последние 7 летних сезонов у меня, как в тумане. Я не помню чего-то выдающегося. Но я четко знаю, благодаря архивам, где и с кем я была каждый день лета 😄.⠀
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Когда в последний раз я купалась? Наверно сезона 2 или 3 назад. Выходные? Я не беру их совсем, мне сложно отказать в съёмках, я ценю каждый закат и каждую семью, обратившуюся ко мне.⠀
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А ещё в последние дни я могу не взять трубку телефона. Вот так! Руки потому что заняты, и голова тоже😀. Вот только я подумаю отдохнуть в свободные 2-3 часа. Но тут же во мне просыпается секретарь, который должен всем ответить во всех соц сетях. Я могу одновременно вести 10-12 диалогов, договариваться о предстоящих съёмках, консультировать по тематике и одежде, по концепции съёмки.⠀
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Самыми нетерпеливыми оказываются родные и близкие друзья - не дозвонившись, могут серьезно обидеться и не разговаривать. Но как мне ответить, если я ответственный работник 😁.⠀
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Мой сон. В летнее время режим сна переключается на призрачный. Это около 3-4 часов сна в сутки. Все остальное время занимают съёмки, переписки, созвоны, обработка и ретушь. Все это делаю я одна без каких-либо помощников.⠀
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Поэтому, если вдруг вы написали или позвонили мне, то я обязательно отвечу сразу же, как только руки освободятся.⠀
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Ах да, ещё забыла про маленьких деток, которых нужно все время кормить, заплетать, а ещё убирать и вечно что-то и кого-то мыть.⠀
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Вспоминаю беззаботное лето 2005. С утра до вечера мы проводили время на пляже, играя в волейбол, купались, гуляли. Сидели в чате и организовывали встречи, знали каждого по нику, а не имени. Кажется это было мое самое последнее беззаботное лето ☀.⠀
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А вы отдыхаете летом? Или тоже жить некогда? Я все вообще подумываю, а не ввести ли мне хотя бы 1-2 выходных в неделю.⠀
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P.S. Спасибо за исполнение моей маленькой мечты о пионах @kosenkova0506
🥰