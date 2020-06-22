Малыш футболист

День 36.⠀

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ТОП-10 неуместных вопросов многодетной маме. С моими комментариями.⠀

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1. Это все ваши? ⠀

Тут я часто мешкаюсь, т.к. старший в школе или дома, и иду я только с тремя младшими. Отвечаю: «Нет, не все, старший в школе учится/ дома сидит».⠀

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2. Зачем вам столько детей? ⠀

А мне кажется, что вовсе и немного).⠀

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3. Как вы все успеваете? ⠀

Значит я в другом не успеваю, расставляю приоритеты.⠀

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4. У вас кто? Мальчики или девочки?⠀

Часто люди считают, что родить надо до полного комплекта. Но ещё более им непонятно, когда комплекта два😅.⠀

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5. Ты хорошо подумала? Может рано вам ещё одного? Вон в мире-то что творится..⠀

Этот вопрос мне задают каждый раз, но в послевоенные тяжелые годы рождаемость была огого какая высокая, а условий комфорта, как сейчас не было.⠀

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6. А у вас все дети от одного брака?⠀

Видимо очень странным кажется этот факт, но да. Папа у всех детей один).⠀

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7. Как вы все помещаетесь в квартире?⠀

А мы компактные.⠀

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8. А зачем вам третий ребёнок? У вас же был полный комплект - мальчик и девочка!⠀

Захотелось😅😅 и 3, и 4.⠀

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9. Сколько вам дали материнских капиталов?⠀

Почему-то многие наивно полагают, что мат капитал дают за каждого ребенка😂.⠀

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10. Ну ты и героиня!⠀

Нет! Нет! И нет! Героиню за 10х дают).⠀

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Девочки-многодеточки, я знаю точно, что вас у меня много😚. А вам такие же вопросы задают окружающие? Или может дополните списочек?))⠀

Может есть новые вопросы у немногодеток? Отвечу😊⠀