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Малыш футболист by svetlanarepnitskaya
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Малыш футболист

День 36.⠀

ТОП-10 неуместных вопросов многодетной маме. С моими комментариями.⠀

1. Это все ваши? ⠀
Тут я часто мешкаюсь, т.к. старший в школе или дома, и иду я только с тремя младшими. Отвечаю: «Нет, не все, старший в школе учится/ дома сидит».⠀

2. Зачем вам столько детей? ⠀
А мне кажется, что вовсе и немного).⠀

3. Как вы все успеваете? ⠀
Значит я в другом не успеваю, расставляю приоритеты.⠀

4. У вас кто? Мальчики или девочки?⠀
Часто люди считают, что родить надо до полного комплекта. Но ещё более им непонятно, когда комплекта два😅.⠀

5. Ты хорошо подумала? Может рано вам ещё одного? Вон в мире-то что творится..⠀
Этот вопрос мне задают каждый раз, но в послевоенные тяжелые годы рождаемость была огого какая высокая, а условий комфорта, как сейчас не было.⠀

6. А у вас все дети от одного брака?⠀
Видимо очень странным кажется этот факт, но да. Папа у всех детей один).⠀

7. Как вы все помещаетесь в квартире?⠀
А мы компактные.⠀

8. А зачем вам третий ребёнок? У вас же был полный комплект - мальчик и девочка!⠀
Захотелось😅😅 и 3, и 4.⠀

9. Сколько вам дали материнских капиталов?⠀
Почему-то многие наивно полагают, что мат капитал дают за каждого ребенка😂.⠀

10. Ну ты и героиня!⠀
Нет! Нет! И нет! Героиню за 10х дают).⠀

Девочки-многодеточки, я знаю точно, что вас у меня много😚. А вам такие же вопросы задают окружающие? Или может дополните списочек?))⠀
Может есть новые вопросы у немногодеток? Отвечу😊⠀
22nd June 2020 22nd Jun 20

Svetlana

@svetlanarepnitskaya
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