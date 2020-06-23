Голод не тетка

День 37.⠀

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«Хотим #лайфстайл фотографий!»⠀

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Эта задача была поставлена передо мной на вечерней съёмке. Я всерьёз задумалась и долго гоняла мысли, где нам взять лайфстайл. Нет, мы конечно же ходили, бродили, гуляли. Но этого было недостаточно.⠀

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Нужно было вытащить эмоции из людей, которых я вижу практически в первый раз. С Элиной я ещё пересекалась несколько раз, но вот с Машей только познакомилась. Мне бы и самой было трудно перед незнакомым человеком что-то вычудить, я ведь вообще-то очень скромная.⠀

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Хмурый тучный вечер близился к концу. Из-под тяжелый облаков вот-вот выглянет закатное солнце. Скоро будет волшебство! А рядом парк. А в парке аттаракцион, на котором я ни разу не каталась. То компании не было, то дети на руках маленькие, а туда только взрослых кататься пускают. То бубнит за спиной тот, с кем в загс ходят, потому что там высоко и страшно.⠀

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Не долго думая, просчитав 5 секунд, я предложила девочкам прокатиться на «Емеле». Заодно проверю своё невылеченное сотрясение. Для тех, кто не местный - это такая лодка-качель, которую резко кидает вверх-вниз, и судя по крикам катающихся, там всегда дико страшно.⠀

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И вот мы сидим в лодке. Трое. Не считая камеры. Камеру я донастроила здесь же. Задала исо, выдержку, экспозицию, чтобы уж точно не промахнуться. Поехали!⠀

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С первого рывка лодки мне хотелось удрать поскорее отсюда. Я всегда думала, что очень стеснительная и кричать никогда не буду. Но неееет. Нас уносило вверх-вниз, волосы превратились в прическу я_у_мамы_вместо_швабры. Одной рукой я держалась за камеру. Второй за железяку.⠀

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Ох, как же меня повело. Но я уставилась в камеру, глаз с неё не сводила, упрямо дрожащие ноги бились об дно лодки. С ними я ничего сделать не могла. Девчонкам тоже также было весело. И мы были счастливы, что погрузились сюда голодные. Очень.⠀

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Когда все закончилось есть нам ещё долго не хотелось. Стресс пришлось снять найденой в холодильнике милкой ночью.⠀

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А вы любите такой экстрим? Или только деток кататься в парк отводите?