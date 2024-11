Denali Rehab Experience 11-06-2024

Waggin' Wednesday has waddled it's way back around! Let's talk to Terri about Denali's rehab experience:

"𝘖𝘶𝘳 4 𝘺𝘦𝘢𝘳 𝘰𝘭𝘥 𝘮𝘢𝘭𝘦 𝘉𝘦𝘳𝘯𝘦𝘥𝘰𝘰𝘥𝘭𝘦 𝘪𝘯𝘫𝘶𝘳𝘦𝘥 𝘩𝘪𝘴 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘭𝘥𝘦𝘳 𝘵𝘸𝘪𝘤𝘦, 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘴𝘦𝘷𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘮𝘰𝘯𝘵𝘩𝘴. 𝘛𝘩𝘦 𝘭𝘢𝘴𝘵 𝘪𝘯𝘫𝘶𝘳𝘺 𝘸𝘢𝘴𝘯’𝘵 𝘩𝘦𝘢𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘪𝘯. 𝘏𝘪𝘴 𝘷𝘦𝘵 𝘥𝘪𝘥 𝘹-𝘳𝘢𝘺𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘧𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘥 𝘥𝘢𝘮𝘢𝘨𝘦 𝘪𝘯 𝘩𝘪𝘴 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘭𝘥𝘦𝘳. 𝘖𝘶𝘳 𝘷𝘦𝘵 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘦𝘪𝘷𝘦 𝘱𝘩𝘺𝘴𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘢𝘱𝘺. 𝘚𝘩𝘦 𝘨𝘢𝘷𝘦 𝘮𝘦 𝘢 𝘭𝘪𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘢 𝘧𝘦𝘸 𝘳𝘦𝘩𝘢𝘣 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦𝘴, 𝘣𝘶𝘵 𝘩𝘪𝘨𝘩𝘭𝘺 𝘴𝘶𝘨𝘨𝘦𝘴𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘊𝘢𝘯𝘪𝘯𝘦 𝘗𝘛 𝘸𝘢𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘴𝘵. 𝘞𝘦 𝘣𝘰𝘰𝘬𝘦𝘥 𝘊𝘢𝘯𝘪𝘯𝘦 𝘗𝘛 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘢𝘴 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘭𝘺 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘸𝘦 𝘥𝘪𝘥. 𝘐 𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘲𝘶𝘪𝘳𝘺 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘢𝘯𝘥 𝘉𝘳𝘪𝘵𝘵𝘢𝘯𝘺 𝘈𝘣𝘭𝘦𝘴, 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦𝘥 𝘢𝘭𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘪𝘮𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘵𝘦𝘭𝘺. 𝘚𝘩𝘦 𝘢𝘯𝘴𝘸𝘦𝘳𝘦𝘥 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘐 𝘩𝘢𝘥, 𝘥𝘦𝘵𝘢𝘪𝘭𝘦𝘥 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘶𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘮𝘦, (𝘴𝘩𝘦 𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘧𝘶𝘭). 𝘞𝘦 𝘣𝘰𝘰𝘬𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘋𝘳. 𝘒𝘦𝘭𝘴𝘦𝘺 𝘑𝘰𝘯𝘢𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘐 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘤𝘢𝘯’𝘵 𝘴𝘢𝘺 𝘦𝘯𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘸𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘧𝘶𝘭 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘩𝘦𝘳. 𝘚𝘩𝘦 𝘪𝘴 𝘴𝘰 𝘤𝘢𝘳𝘪𝘯𝘨, 𝘴𝘰 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘭𝘦𝘥𝘨𝘦𝘢𝘣𝘭𝘦, 𝘰𝘶𝘳 𝘥𝘰𝘨 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘧𝘦𝘭𝘭 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘩𝘦𝘳! 𝘓𝘰𝘯𝘨 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵, 𝘴𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘦𝘭𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘭𝘦𝘥 𝘩𝘪𝘮, 𝘩𝘦 𝘪𝘴 100 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘦𝘯𝘵 𝘯𝘰𝘸 𝘢𝘯𝘥 𝘢 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘪𝘦𝘳 𝘱𝘶𝘱! 𝘐 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘥 𝘊𝘢𝘯𝘪𝘯𝘦 𝘗𝘛 𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘺𝘰𝘯𝘦! 𝘋𝘳. 𝘒𝘦𝘭𝘴𝘦𝘺 𝘨𝘢𝘷𝘦 𝘶𝘴 𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘢 𝘩𝘦𝘢𝘭𝘵𝘩𝘺 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘱𝘶𝘱!"