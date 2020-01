Äkäslompolo zum 4te ;)

Wow mir sind am Ziel! Nachdems euis z erst nöd us em Flüger lah händ, s Gepäck über ei Stund de Wäg ufs Transportband gsuecht hät und mir dänn no 20 Min im Bus händ müsse warte bis er abfahrt, si mir vo de Fahrerin bis vors Resti chauffiert worde! Es hät grad no z Ässe gäh, bevor de Choch in Fiirabig gange isch!