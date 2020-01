Donnerstag - Tag 5

Au Hüt isch en bombe Tag gsih. Z erst simmer e neui Schneeschuerundi gloffe und will die relativ churz gsih isch, simer no id Navettagalleria. Det häts en churze Stop gäh bevor mir dänn de falschi Wäg gno händ (dank dem mir aber d Rentier gseh händ) und drum ca. 3km umwäg gloffe sind! Am Schluss simer mit em letste Tagesliecht ca.15.30 am See a cho...Min Fuess isch tod...