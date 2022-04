11km žygis

Ėjom per ten pat💀 į senas vokiečių kapines, už jų laukai, ir paėjus toliau ten buvo galima nusigauti prie ryšio bokšto. Ten šiaip negalima būti 💀, bet ten šiek tiek pavalgėm, ir ėjom toliau link apleistos gamyklos, visai kitoj pusėj, ten paexplorinom, aš aišku esu chicken ir bijojau į antra aukštą užlipti, nes buvo baisinis tarpas be laiptų, ir bijau aukščio 💀, tada dar per aplinkui, paklausėm šūdų prie Rusijos sienos (prie normalių kapinių) ir taip žodžiu 11km.