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Утренний чай на свежем воздухе by natalytry
Photo 873

Утренний чай на свежем воздухе

Ещё один чудесный насыщенный день.
Сначала в город, по пути переиграли планы на день: сначала хотели вернуться.
Потом: пока я к стоматологу, Оля с детьми остались.
Оля за время, пока меня не было (береги бог эту удивительную девушку!!!) в дальней комнате дошпаклевала стену, зашкурила, потолок привела в порядок (где заляпали строители) и покрасила его, отмыла батареи, сделала перестановку и все вещи убрала. Даже цветов в вазу нарвала... И в беседке навела изменения.
В общем, у меня челюсть долго не поднималась, когда я вернулась....
А я в город, к стоматологу подредактировать коронку, потом карточки для бассейна в центр завезла, быстро приготовила обед и вернулась. Одновременно организовала вечер: пригласила брата с семьёй на шашлык в нашу новую беседку.
Свету по пути забрала, брат приедет после работы.
И прекрасно провели время: дети (6 человек!!) носятся, прям нашли общий язык.
Мы пообщались, посмеялись, Вика приехала, и уже по темноте разъехались гости. Все очень довольные!! А уж я-то)))
Все прибрать, в душ и отдых... Боже, как же потрясающе мне!!!!
16th June 2022 16th Jun 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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