Утренний чай на свежем воздухе

Ещё один чудесный насыщенный день.

Сначала в город, по пути переиграли планы на день: сначала хотели вернуться.

Потом: пока я к стоматологу, Оля с детьми остались.

Оля за время, пока меня не было (береги бог эту удивительную девушку!!!) в дальней комнате дошпаклевала стену, зашкурила, потолок привела в порядок (где заляпали строители) и покрасила его, отмыла батареи, сделала перестановку и все вещи убрала. Даже цветов в вазу нарвала... И в беседке навела изменения.

В общем, у меня челюсть долго не поднималась, когда я вернулась....

А я в город, к стоматологу подредактировать коронку, потом карточки для бассейна в центр завезла, быстро приготовила обед и вернулась. Одновременно организовала вечер: пригласила брата с семьёй на шашлык в нашу новую беседку.

Свету по пути забрала, брат приедет после работы.

И прекрасно провели время: дети (6 человек!!) носятся, прям нашли общий язык.

Мы пообщались, посмеялись, Вика приехала, и уже по темноте разъехались гости. Все очень довольные!! А уж я-то)))

Все прибрать, в душ и отдых... Боже, как же потрясающе мне!!!!