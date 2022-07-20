Уиииии!!! В августе лечу на Алтай 😍❤️

Сынулю возвращать домой от папы, и с родными-друзьями увидеться.
Рада!!!
Утром ранний нервный подъем, к Люсе на стрижку (как-то прям коротко, я аж расстроилась немного). За юбкой короткой джинсовой съездить, увидела Диму - остановилась, пообщались.
Дневной отдых и разболелась голова, настроение в минус.
Но.. залезла в сайт продаж авиабилетов, промониторила ещё раз все, согласовала покупку с Андреем, купила.
Ночью в 1-10 встретила брата и его жену на вокзале, они вернулись с Алтая, ура!!! Обидно, что аэропорт только в Сочи работает, поездка получается невероятно длинная.
Они меня в Величковку отвезли, а сами домой.
Хорошо....