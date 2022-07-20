Уиииии!!! В августе лечу на Алтай 😍❤️

Сынулю возвращать домой от папы, и с родными-друзьями увидеться.

Рада!!!

Утром ранний нервный подъем, к Люсе на стрижку (как-то прям коротко, я аж расстроилась немного). За юбкой короткой джинсовой съездить, увидела Диму - остановилась, пообщались.

Дневной отдых и разболелась голова, настроение в минус.

Но.. залезла в сайт продаж авиабилетов, промониторила ещё раз все, согласовала покупку с Андреем, купила.

Ночью в 1-10 встретила брата и его жену на вокзале, они вернулись с Алтая, ура!!! Обидно, что аэропорт только в Сочи работает, поездка получается невероятно длинная.

Они меня в Величковку отвезли, а сами домой.

Хорошо....