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Уиииии!!! В августе лечу на Алтай 😍❤️ by natalytry
Photo 909

Уиииии!!! В августе лечу на Алтай 😍❤️

Сынулю возвращать домой от папы, и с родными-друзьями увидеться.
Рада!!!
Утром ранний нервный подъем, к Люсе на стрижку (как-то прям коротко, я аж расстроилась немного). За юбкой короткой джинсовой съездить, увидела Диму - остановилась, пообщались.
Дневной отдых и разболелась голова, настроение в минус.
Но.. залезла в сайт продаж авиабилетов, промониторила ещё раз все, согласовала покупку с Андреем, купила.
Ночью в 1-10 встретила брата и его жену на вокзале, они вернулись с Алтая, ура!!! Обидно, что аэропорт только в Сочи работает, поездка получается невероятно длинная.
Они меня в Величковку отвезли, а сами домой.
Хорошо....
20th July 2022 20th Jul 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
249% complete

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