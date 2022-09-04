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by natalytry
Photo 952

Утром - отвезти на работу, поспать пару часов и забрать Вову. Обработала субботнюю съёмку, днём день-лень. Доспать не получается, но и сил нету.
Сварила вкусный лёгкий супчик.
Выбрали Вове письменный стол в детскую. Через неделю должны привезти в магазин в белом цвете, съезжу заберу.
Вечером приехали братик со своей большой шумной семьёй: жарили шашлык, вкусно кушали, дети носились по двору и танцевали в доме. Я с мелким на руках - милотааа.
Брат установил 2 люстры в детской!! И поменял вилку на удлинителе. Ручки золотые.
4th September 2022 4th Sep 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
260% complete

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