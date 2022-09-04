Утром - отвезти на работу, поспать пару часов и забрать Вову. Обработала субботнюю съёмку, днём день-лень. Доспать не получается, но и сил нету.

Сварила вкусный лёгкий супчик.

Выбрали Вове письменный стол в детскую. Через неделю должны привезти в магазин в белом цвете, съезжу заберу.

Вечером приехали братик со своей большой шумной семьёй: жарили шашлык, вкусно кушали, дети носились по двору и танцевали в доме. Я с мелким на руках - милотааа.

Брат установил 2 люстры в детской!! И поменял вилку на удлинителе. Ручки золотые.