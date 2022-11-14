Ну и денёк...ну и ночка....
Отвезла на работу, на обратном пути - машина встала, не доехала до дома 10 мин.
Звоню в такси: надо дотащить. Жду 20 мин, никак.
Вызываю просто такси, до дома. Выспаться: брату, Саше звонки.
Страшно: возможно, коробка передач навернулась. Ппц.
Брат приехал, на ленточку и до автосервиса. Жжжуть, на нейтралке.
Декстрон (масло из коробки) вытек.
В сервисе машину на подъёмник, вечером брат будет делать.
Меня вернули домой, накормила ребят обедом. Потом приехали Лена с Сашей, забрали Жанетту, собрали виноград - ура!
Вечером пешком до вб - красота. Прохладно, пахнет холодом.
Вечер с сыном и Гарри Поттером, досматриваем 1ч.
За машиной поеду завтра.