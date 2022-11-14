Ну и денёк...ну и ночка....

Отвезла на работу, на обратном пути - машина встала, не доехала до дома 10 мин.

Звоню в такси: надо дотащить. Жду 20 мин, никак.

Вызываю просто такси, до дома. Выспаться: брату, Саше звонки.

Страшно: возможно, коробка передач навернулась. Ппц.

Брат приехал, на ленточку и до автосервиса. Жжжуть, на нейтралке.

Декстрон (масло из коробки) вытек.

В сервисе машину на подъёмник, вечером брат будет делать.

Меня вернули домой, накормила ребят обедом. Потом приехали Лена с Сашей, забрали Жанетту, собрали виноград - ура!

Вечером пешком до вб - красота. Прохладно, пахнет холодом.

Вечер с сыном и Гарри Поттером, досматриваем 1ч.

За машиной поеду завтра.