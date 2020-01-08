Машинка

Купила в фамилии набор для творчества фирмы totum. Редкостная дрянь. Из всех наборов ever, которые я покупала, это наихудший, который вдобавок сильно не дотягивает до конкурентов. Из отличий - пенопластовая форма, которую надо обмазывать глиной (совершенно невыполнимая задача, учитывая качество материала) и пластиковые колёсики, механизм которых сломался в тот же день. В итоге после рыданий Андрея я соскребла всю так называемую глину и выкинула, заменив её пластилином. Никому не советую! Жалко 250 рублей.