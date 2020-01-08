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Машинка by cisaar
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Машинка

Купила в фамилии набор для творчества фирмы totum. Редкостная дрянь. Из всех наборов ever, которые я покупала, это наихудший, который вдобавок сильно не дотягивает до конкурентов. Из отличий - пенопластовая форма, которую надо обмазывать глиной (совершенно невыполнимая задача, учитывая качество материала) и пластиковые колёсики, механизм которых сломался в тот же день. В итоге после рыданий Андрея я соскребла всю так называемую глину и выкинула, заменив её пластилином. Никому не советую! Жалко 250 рублей.
8th January 2020 8th Jan 20

Oxana Samoray

@cisaar
Dear fellow friends, I am an architect. I am fond of cinema, postcrossing, art & reading. Especially fantasy&fairy tales&science fiction – I am Hogwarts, GFFA, Discworld...
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