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Пропажа нашлась by cisaar
Photo 359

Пропажа нашлась

Долго искала нитки от вышивки с драконом (благо там требуется всего два цвета: золотой и радужный). От бабушки мне досталось огромное количество мулине, но среди них, как ни странно, не было того же желтого оттенка, не говоря уже о разноцветных. Потеряв надежду, я заказала радужные нитки на АлиЭкспресс, но так оказались слишком толстыми. Во второй раз я заказала уже целый набор ниток - не мулине, а обычных, но по крайней мере, тонких, но ещё до тех пор, как они пришли, нашла наконец оригинальные! Увы, я вышила уже большую часть другим оттенком золотого и теперь этот мне не подходит. Я даже думаю распустить первоначальную часть и перевышить ее окончательным золотым цветом, который я подобрала позже.
24th November 2020 24th Nov 20

Oxana Samoray

@cisaar
Dear fellow friends, I am an architect. I am fond of cinema, postcrossing, art & reading. Especially fantasy&fairy tales&science fiction – I am Hogwarts, GFFA, Discworld...
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