Марафон "уютные иллюстрации" #1

в темном бору раскрывает листки морошка, пляшут во мху неприкаянные огни. я, Туу-тикки, слепила из снега лошадь, белую дикую лошадь чужих равнин. лошадь несет в седле ледяную стужу, год к перелому, хвост распушив, бредет. уши - в шапчонку, шарф затяни потуже, окна закрой и дверь закрепи гвоздем.



бей, барабан, не молчи в темной холодной ночи!



в темном бору серебрятся стеклом побеги, стынет дупло, заброшенное, ничье. снег - он всегда и везде остается снегом, даже когда парит и бежит ручьем. зреет шиповник, в норе барсуки уснули, птицы о зернах с бельчатами говорят. даже у тех, кто родился в разгар июля, в сердце есть капля застывшего января.



бей, барабан, собирай всех у ночного костра!



снег распирает сосуды до зябкой дрожи, красит в голубизну изнутри глаза. я, Туу-тикки, слепила из снега лошадь, лошадь ускачет в буран, не придет назад. в предках у каждого были печные тролли, кто-то, шуршащий под столиком по утрам; так что шагай через вьюгу - она не тронет, ближе к долине увидишь огни костра.



бей, барабан, веселей, веток в огонь не жалей!



что за создания - крылья, хвосты и рожки? зимние тайны знает зима одна. где-то во мраке белая мчится лошадь, песня на хоровод собирает нас. лапы к теплу, шарманки, снежки, заклятья. мох в волосах, взгляд странен и клык остер.

летом ты все забудешь.

так надо, братик.

ну а пока - пусть зимний горит костер ©