Посуда на отдачу

Агенство нас очень подвело. Валера договаривался на уборку ещё в пятницу, женщина пришла только сегодня в час дня, посмотрела на объем работы и сказала, что не справится (предварительно кидали фото, видео и предупреждали, что объем большой и один человек не справится). В итоге из-за них потеряли два дня. Уже бы сегодня переехали, теперь непонятно, переедем ли завтра. Договорились с другим агентством. Я поехала на Зорге, попылесосила там в паре комнат, поставила несколько раз посудомойку и стиралку, сняла шторы, разобрала посуду.

