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Посуда на отдачу by cisaar
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Посуда на отдачу

Агенство нас очень подвело. Валера договаривался на уборку ещё в пятницу, женщина пришла только сегодня в час дня, посмотрела на объем работы и сказала, что не справится (предварительно кидали фото, видео и предупреждали, что объем большой и один человек не справится). В итоге из-за них потеряли два дня. Уже бы сегодня переехали, теперь непонятно, переедем ли завтра. Договорились с другим агентством. Я поехала на Зорге, попылесосила там в паре комнат, поставила несколько раз посудомойку и стиралку, сняла шторы, разобрала посуду.
14th August 2021 14th Aug 21

Oxana Samoray

@cisaar
Dear fellow friends, I am an architect. I am fond of cinema, postcrossing, art & reading. Especially fantasy&fairy tales&science fiction – I am Hogwarts, GFFA, Discworld...
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