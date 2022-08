Šílený pátek

Jsem tu sama - teda ne sama - jsou tu dvě kočky, donesli mi čivavu, Trixi mrouská, čivava štěká na cokoli co se pohne včetně tiskárny, čož štve Geila, který jednou za čas začne čivavu honit, do toho dojde Martina, Pavel + dvě děti + milion klientů + telefony

nakonec jsem to vyřešila tak, že Trixi je zavřená v koupelně, čivava v krabici a Gail vítá klienty :D