Mám rád, když ráno mrzne, protože se dá dojít k řece zkratkou, která by jinak byla děsně rozblácená. Pak jsme se prošli seschlou džunglí u vody, která zase v létě by se musela procházet s mačetou, já jsem se snažil fotit namzrlý mech a pes se mi to snažil kazit. Takhle proti světlu to vyšlo daleko líp, než když jsem to pak obešel a fotil z druhé strany.