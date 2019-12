Looking for Santa an his gifts

Am tinut post, mi-am facut unghiile cu oja aceeași culoare ca anul trecut pe vremea asta. Seara am urcat la ultimul etaj, ne-am uitat deasupra orasului si ni l-am imaginat pe mosul zburand cu renii si lasand cadouri in casele tuturor.



Ne gândim sa facem o traditie din vazut film de Craciun in ajun si aprins lumânarea rosie cu nr. 24, pentru ca exact asta am facut si anul trecut.