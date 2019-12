Merry Christmas

Al doilea Craciun impreuna. O zi linistita si frumoasa.



Am gasit cadourile sub brad si ne-am bucurat de ele. Am mancat feluri romanesti (toba, sarmale, cozonac), dar si nemtesti (stollen) si japoneze (sushi), am baut aperol. Ne-am uitat la un film emotionant si am inceput ultimul sezon din The Man in the High Castle.