To není kočka

Moje pracovní kočka - která čumí vždycky jen když se všechno hroutí - asi ji to baví

Večer pozorování hvězd - je ono je světlo, to toho moc neuvidíme, ukazu vám malé planetárium které není funkční - ale bylo to super - když se podíváte tak tam není jedna hvězda ale tři a když budete mít lepší dalekohled tak zjistíte že tam těch hvězd je 5, určování severu podle dalekohledu, mlhoviny, super mesic i hvězdy - pastýř, labuť a letní trojúhelník

Krásná procházka tam i zpět jsem bez mobilu i dokladů