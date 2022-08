KO

Po stěně, Bea vysmata jako lečo, přišel i Pavel, lezla jsem s Domcou, opět se představila Tonymu - achjo, přišel Martin a lezli jsme spolu - můj první pád, já jsem se zrovna nedíval - no hlavně že jistil, jeho další tři pády, mám spálenou ruku a vylezla jsem převis až k tomu druhému na zelené

Ráno peču cuketovou sekanou a nestihnu si ji vzít s sebou, v práci jsem rezignovala - řeším moje problémy - třeba to že nemám oběd

Jdu do Lidlu, nakupuju bez peněženky i pro Jitku