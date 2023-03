20230320_114312

Eglise de Saint Pierre

L'escala se confirma comme centre peuple à la fin du xvi e Siècle et, en 1680 elle obtenait le droit de construire une église en 1700, le bâtiment fût détruit à la suite d'un incendie provoque par la foudre et la nouvelle église de style gothique international, ne s'est achevée qu'en 1761.

Pendant la guerre civile, les flammes endommagement sérieuse la structure et détruisent l'autel principal. En 1939 l'une des priorités fût de reconstruire l'église.