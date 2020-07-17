Дедушка и Внучка

Классная, огненная съемка! Ооочень быстрая, ибо барыня Ульяна изволила гневаться на холопов)))))

И я крайне довольна получившимся результатом - я работала быстро, но получилось много крутых фото: живые эмоции, хороший свет, супер!

На фото мой дядя и моя племянница. За кадром моя тетя и двоюродная сестра.

Днем режим "лайт", потом на пляж ездили вдвоем с сыном, еще Маша присоединилась, а потом Танюша приехала из Брн с детками!

Накупаться, домой, собраться быстро и на съемку.

Поле созревшей пшеницы в 3 км от дома - ну рай же! И золотой час для съемки.

