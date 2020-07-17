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Дедушка и Внучка by natalytry
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Дедушка и Внучка

Классная, огненная съемка! Ооочень быстрая, ибо барыня Ульяна изволила гневаться на холопов)))))
И я крайне довольна получившимся результатом - я работала быстро, но получилось много крутых фото: живые эмоции, хороший свет, супер!
На фото мой дядя и моя племянница. За кадром моя тетя и двоюродная сестра.
Днем режим "лайт", потом на пляж ездили вдвоем с сыном, еще Маша присоединилась, а потом Танюша приехала из Брн с детками!
Накупаться, домой, собраться быстро и на съемку.
Поле созревшей пшеницы в 3 км от дома - ну рай же! И золотой час для съемки.
17th July 2020 17th Jul 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
60% complete

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