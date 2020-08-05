Сумасшедшие мадамы

Крайне движовый день, супер!

Два дня была не за рулем - соскучилась.

Отвезла мамулю в Урожайный, сама - в город.

И по списку дел пошла:

1) купила-такие шуруповерт в Леруа - в этот раз без лекции симпатичных продавцов о том, что эти вещи только Мужчинам даются в руки))

2) Арена, хотела купить рюкзак, ничего подходящего не нашла, но в Синсее 2 классных футболки и блузку за смешную маленькую кучку денег.

3) Простор - не купила все ж то платье шикарное вечернее (ну куда оно мне сейчас, перед переездом?? Итак вещей много перевозить). Зато идеальный очки с-з купила - все ж моя форма - это "авиаторы", хватит экспериментировать. Довольнаяяяяя!!!

4) ТЦ лето (все бегаю в поисках красного костюма) - ииии.... оставила в примерочной ключи от машины!!!!! А ведь после этого еще ходила в другой магазин.

В общем, пока бежала от парковки обратно, чуть не поседела, собрала всех богов и молитвы. Мне отдали мои ключи БОЖЕ как я счастлива!!!! Купила вкусняшек, отблагодарила консультанта. До слез...

5) Встретилась с Любашей, погуляли с Варей.

6) Купила сыну телефон!

7) Купила беспроводные наушники, ура!!

8) Заехала на озеро в Урожайный, где провела много времени в детстве. Маму забрала и домой.

