Маэстро продуктивности

Отличный день! Много суеты, но многое и сделано. Утром SPA заплыв, маникюр-педикюр, собраться и в соцзащиту. Потом в МФЦ. Потом снова в соцзащиту. Часть дел начали двигаться, ура!! Хоть и долго всё. Ряд интересных идей появился. Думаю.

Потом съездила, решила вопрос с автокартой.

И чудно заехала в Рив Гош! Обналичила подарочную карту от Диминой Катюши и мамы - дарили мне на мой др.

Классный тональный, консилер и отбеливающая эссенция.

Домой....

В бассейне поплавала, перезагрузка. И сборы в горы))))))

А как меня радует мой загар после моря, ммм!! Сказочно