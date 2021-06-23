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Маэстро продуктивности by natalytry
Photo 559

Маэстро продуктивности

Отличный день! Много суеты, но многое и сделано. Утром SPA заплыв, маникюр-педикюр, собраться и в соцзащиту. Потом в МФЦ. Потом снова в соцзащиту. Часть дел начали двигаться, ура!! Хоть и долго всё. Ряд интересных идей появился. Думаю.
Потом съездила, решила вопрос с автокартой.
И чудно заехала в Рив Гош! Обналичила подарочную карту от Диминой Катюши и мамы - дарили мне на мой др.
Классный тональный, консилер и отбеливающая эссенция.
Домой....
В бассейне поплавала, перезагрузка. И сборы в горы))))))
А как меня радует мой загар после моря, ммм!! Сказочно
23rd June 2021 23rd Jun 21

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора, переехала на жаркий юг России с сыном и камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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