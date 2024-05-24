Утром выспалась, и в травматологию.

Час ожидания - отправили на МРТ коленного сустава.

Обзвонила несколько диагностических - где-то запись на неделю-две вперёд.

Где-то ночью могут принять или очень рано утром.

Записалась на ночной сеанс.

Перекусила вкусно в Тори Рамен,и домой.

Днём списалась с Катюшей - та дала номер врача с военного госпиталя.

Позвонила, в течение часа ждёт, собралась и полетела. И цена приятная, и врач замечательный.

Результат обследования: разрыв мениска, стадия четвертая (из четырех).

Домой, приняла решение, что надо решать с операцией.

Обзвонила больницы, на пн и вт записалась на консультацию.

Начинается постельный режим.... Ходить больно.

Спускаться по лестнице - ужас просто.

Как начинаешь ценить здоровье... Он ж как счастье - пока есть, не замечаем.