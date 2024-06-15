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Интеллектуальная игра "БезДураков", финал весенней серии by natalytry
Photo 1644

Интеллектуальная игра "БезДураков", финал весенней серии

Утром очень рано встала, всякого закупила в ВБ (многое из избранного, пора себя побаловать).
Вкуснейший полезный завтрак, и сразу обед. И заготовку для завтрашнего обеда.
С собакой погуляла.
И меня пригласили на финал Игры! Боже, как офигенноооо!! Нарядилась, и поехали.
Шикарная компания, вкусное шампанское, новые интересные знакомства и встречи со старыми друзьями!!!
А ещё я правильно ответила даже)))
Заказала пиццы четыре штуки - всё оценили)))
В общем, ворвалась в компанию.
Домой на такси, заехала на Калинина, чуть поболтали, и домой.
И Стёпа приехал с моря!!
Да привез подарки всем))а мне - кепку с клёвой надписью. Ну угодил так угодил)))
15th June 2024 15th Jun 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
450% complete

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