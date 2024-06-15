Интеллектуальная игра "БезДураков", финал весенней серии

Утром очень рано встала, всякого закупила в ВБ (многое из избранного, пора себя побаловать).

Вкуснейший полезный завтрак, и сразу обед. И заготовку для завтрашнего обеда.

С собакой погуляла.

И меня пригласили на финал Игры! Боже, как офигенноооо!! Нарядилась, и поехали.

Шикарная компания, вкусное шампанское, новые интересные знакомства и встречи со старыми друзьями!!!

А ещё я правильно ответила даже)))

Заказала пиццы четыре штуки - всё оценили)))

В общем, ворвалась в компанию.

Домой на такси, заехала на Калинина, чуть поболтали, и домой.

И Стёпа приехал с моря!!

Да привез подарки всем))а мне - кепку с клёвой надписью. Ну угодил так угодил)))