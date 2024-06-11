Утром завтрак вкусный полезный, и в сад - стул-кресло, пострадавший от Леи, отремонтировала, подшила. Ужасно проказная собака.
С мамой параллельно мило поболтали.
Застелили ковровым покрытием "травка" землю в беседке.
Красота!!!
Едим черешню, поспели яблочки, сливы, абрикосы. Рай!!
Даже в бассейне покупались)))
Стёпа с мамой уехали на море, Вова играет с Алексеем. Катаются на велах, а дома клеют из картона танк.
Я хромаю всё меньше.
Днём обед приготовила.
Вечером достижение!!! Сходила до ВБ.
Но под конец дороги боль вернулась.