Утром завтрак вкусный полезный, и в сад - стул-кресло, пострадавший от Леи, отремонтировала, подшила. Ужасно проказная собака.

С мамой параллельно мило поболтали.

Застелили ковровым покрытием "травка" землю в беседке.

Красота!!!

Едим черешню, поспели яблочки, сливы, абрикосы. Рай!!

Даже в бассейне покупались)))

Стёпа с мамой уехали на море, Вова играет с Алексеем. Катаются на велах, а дома клеют из картона танк.

Я хромаю всё меньше.

Днём обед приготовила.

Вечером достижение!!! Сходила до ВБ.

Но под конец дороги боль вернулась.

