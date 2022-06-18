Ранний подъем, прогулка по территории базы отдыха, собраться и на соревнования.
Там мое состояние какое-то тихое, расслабленное, не движняк.
У машины Тимы порвало ремень ГРМ, мы с Викой поехали в город - обзвонили 5-6 магазинов, объехали столько же - нашли чёрт знает где.
Зато город посмотрели!
После 5 - дорога домой...
И на трассе у нас взрывается колесо - слава богу, мчались относительно не быстро, и это было заднее.
Аккуратно на обочину, вытащили запаску (в полтора раза уже, чем колеса!). Ждём Тиму.
И тут подъезжает эвакуатор - мы же на платной, здесь обслуживание оперативное. Нам все поменяли, и вперёд, домой, но скорость - не больше 80 км/ч.
В Краснодар приехали только в 11 вечера, уставшие жуть.
А у меня ещё температура поднялась, размотало(((
Из последних сил - на машину и домой, в Величковку.
Спааать...