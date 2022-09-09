Очередной насыщенный чудесный день

Ранний подъем, накормить большую семью, и тут позвонила соседка Люба - надо скатать обслужить кофейный аппарат. А мне это интересно!! Пока все делали, выспросила про рентабельность, окупаемость, вложения, затраты, особенности налогообложения. Шестерёнки в голове заработали, так много новой нужной информации))

Вдохновилась, позвонил БМ, обсудила с ним. А он предложил с моим братом поговорить о его бизнес-идее. Интересная тема! Договорилась вечером о встрече, а сама пока по своим контактам стала пробивать недостающую информацию.

Отвезла Вову к Степе, сама за линзами и в Тит: поменяться с братом машинами.

Жара, солнце, дорога, жизнь движется настроение чудо!

Тит - и обратно в город: купила клёвый белый шкаф сыну, искала варианты по сборщику мебели. Двоих по месту нашла - ну какие-то расценки у них чересчур, шкаф-то простейший.

Написала брату, сказал - легко, ему полчаса работы с шуруповертом)))) обожаю!!!! Ура!

В машину аккуратно доложила ещё и комодик свой.

Ужин приготовила, и вечером полетела опять: Величк, выгрузила мебель, и к брату: сели поговорили, всё что знаю рассказала, план действий продумали. В декабре начинаем!

И, волнуясь, на вечер завтра пригласила в гости, на вкусняшки.... И на ещё одно важное дело..

Вернулась, через Олю. Ее тоже завтра жду.