Шикарный продуктивный и насыщенный день.

Подъем у брата, вкусные салатики, в машину и Домой.

Дома собрать вместе с сыном ему кровать. Получилось!! Мы молодцы.

Приготовила супчик с фрикадельками.

Вова в школу, я спа-заплыв, скрабы-маски-массаж, покрасила волосы, и дальше разбирать его комнату: вынесла по частям диван, поставила его в холодной прихожей.

В ср договорилась, - соберут Вове стол письменный - и все!! Детская комната готова, ура!!!

Вова вернулся с учёбы, я пробежалась на машине по магазинам, к Лене забежала на площадь на 5 мин.

Домой.

Пока сын делал уроки, обклеила ещё коробки с обувью - теперь там идеальная красота, всё подписано, всё в одном стиле. Нравится очень!!!

Четыре стирки, разобрать вещи.

И достала швейную машинку - хвостики подобрала.

Чудо день!

И в ВА тишина, и внутри тоже. Не распыляться. Делать.