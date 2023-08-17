Аномальная жара в городе К, +40

Движ.

Утром завтрак и пешком до школы через дендрарий - оформила все документы, ура!! Нас приняли в наш же класс. Довольная!!

Приготовила обед, накормила банду+1.

Настроение шикарное, усатые спокойные, тихие и довольные...

Пообщалась на Калинина.

До О., скатать в Прогресс помыть машины, закупить продукты и в КБ, к путешествию. В бутике померила нереальный зелёный комбинезон (ещё один, но модель другая, он прекрасен!). Завтра заберу.

Жарища выносит мозг, голова болит и всё плавится, живу на таблетках. Дождей не было месяц. Счастье - кондиционер в автомобиле.

Ещё раз с едой на Калинина.

Домой, немного отдых.

Вечером планируется прогулка по центру и пафосный ресторанчик.