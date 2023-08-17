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Аномальная жара в городе К, +40 by natalytry
Photo 1341

Аномальная жара в городе К, +40

Движ.
Утром завтрак и пешком до школы через дендрарий - оформила все документы, ура!! Нас приняли в наш же класс. Довольная!!
Приготовила обед, накормила банду+1.
Настроение шикарное, усатые спокойные, тихие и довольные...
Пообщалась на Калинина.
До О., скатать в Прогресс помыть машины, закупить продукты и в КБ, к путешествию. В бутике померила нереальный зелёный комбинезон (ещё один, но модель другая, он прекрасен!). Завтра заберу.
Жарища выносит мозг, голова болит и всё плавится, живу на таблетках. Дождей не было месяц. Счастье - кондиционер в автомобиле.
Ещё раз с едой на Калинина.
Домой, немного отдых.
Вечером планируется прогулка по центру и пафосный ресторанчик.
17th August 2023 17th Aug 23

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
367% complete

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