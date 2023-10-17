День ши-кар-ный. Настроение отличное!!!
С утра очень насыщенно пообщались с моей солнечной, рассказала про ресницы вчерашние, насмеялись до истерики. И разогнала ее - завтра идёт на покраску волос.
Брата с ДР поздравила, с Олесей насчёт дома списалась (перенесли осмотр на завтра), выбрали со Светой подарок брату. Скатала забрала ботфорты (уиииии, померила, шикарные!!), и за электронной книгой в центр скатала.
Там вкуснейший круассан.
Нарядилась, до КП - выбирали с О. ей белые кроссы. Миллиард примерок с нулевым результатом.
Вкусный обед.
И силы кончились.
На перезагрузку к О.
В Величк, собрать фундук, забрать микроволновку и комплект посуды (заменю). И кошку!!!
И на моей на ставр, через магазины.
Кошка в шоке от впечатлений, но держится достойно)))
Общение, смех, чудесно.
Отвезла О. и рас, и ракетой по полупустому городу домой.