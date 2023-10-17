День ши-кар-ный. Настроение отличное!!!

С утра очень насыщенно пообщались с моей солнечной, рассказала про ресницы вчерашние, насмеялись до истерики. И разогнала ее - завтра идёт на покраску волос.

Брата с ДР поздравила, с Олесей насчёт дома списалась (перенесли осмотр на завтра), выбрали со Светой подарок брату. Скатала забрала ботфорты (уиииии, померила, шикарные!!), и за электронной книгой в центр скатала.

Там вкуснейший круассан.

Нарядилась, до КП - выбирали с О. ей белые кроссы. Миллиард примерок с нулевым результатом.

Вкусный обед.

И силы кончились.

На перезагрузку к О.

В Величк, собрать фундук, забрать микроволновку и комплект посуды (заменю). И кошку!!!

И на моей на ставр, через магазины.

Кошка в шоке от впечатлений, но держится достойно)))

Общение, смех, чудесно.

Отвезла О. и рас, и ракетой по полупустому городу домой.