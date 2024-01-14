На завтрак напекла блинчиков.
Настроение сильное. Значит, займёмся тем, что откладываю несколько дней уже! Шторы в кухне.
Сняла старые, помыла гардины (перешла частично на уборку в кухне), померила сколько отрезать.
Узнала, что должны гости приехать - бжД с Варей и мамой.
Шторы обрезала и подшила.
Экстренный звонок от сына: "Мама, срочно забирай меня". Ругаюсь: ничего не меняется.
А мне надо гостей дождаться!
Звоню О: забирай езжай, бенз залью.
Всё ровно получилось, а там и я, гостей угостив и проводив, до витамина долетела. Автосервис оказался закрыт, что странно, тк договаривались.
Пообщались с О и домой.
Шторы погладила и повесила. Пока гладила, отпаривала, - дзен поймала, душевность.
Таааак славно...
За куклой реалистичной для Лены скатала, Ставр.
Домой.
Хо-ро-шо!!!