На завтрак напекла блинчиков.

Настроение сильное. Значит, займёмся тем, что откладываю несколько дней уже! Шторы в кухне.

Сняла старые, помыла гардины (перешла частично на уборку в кухне), померила сколько отрезать.

Узнала, что должны гости приехать - бжД с Варей и мамой.

Шторы обрезала и подшила.

Экстренный звонок от сына: "Мама, срочно забирай меня". Ругаюсь: ничего не меняется.

А мне надо гостей дождаться!

Звоню О: забирай езжай, бенз залью.

Всё ровно получилось, а там и я, гостей угостив и проводив, до витамина долетела. Автосервис оказался закрыт, что странно, тк договаривались.

Пообщались с О и домой.

Шторы погладила и повесила. Пока гладила, отпаривала, - дзен поймала, душевность.

Таааак славно...

За куклой реалистичной для Лены скатала, Ставр.

Домой.

Хо-ро-шо!!!