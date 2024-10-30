Краски осени

Отличный день!

Утром вкусный завтрак, большая уборка в доме - подготовка к приезду гостей.

Детки потеряли ключ от гаража - ездили покупали на квадрике новый замок.

Подчистила пространство и домой.

Шикарная красивая дорога через Копан.

Дома в отличном настроении, все вещи с поездки разобрать, несколько стирок. Обед приготовила.

Погода чудо, пошли гулять с Леей.

Нафотографировала красоты!! Очень красивая осень.

А принцесса так и прихрамывает((( и к врачу возила три раза, и витамины даем для суставов. Что делать, непонятно…на рентген везти, наверное.

Вечером под телефонный разговор с Машей наводила порядки, разбирала по шкафам.

А на ужин мясо на мангале и запеченная картошечка, уииии!!!!