Краски осени

Отличный день!
Утром вкусный завтрак, большая уборка в доме - подготовка к приезду гостей.
Детки потеряли ключ от гаража - ездили покупали на квадрике новый замок.
Подчистила пространство и домой.
Шикарная красивая дорога через Копан.
Дома в отличном настроении, все вещи с поездки разобрать, несколько стирок. Обед приготовила.
Погода чудо, пошли гулять с Леей.
Нафотографировала красоты!! Очень красивая осень.
А принцесса так и прихрамывает((( и к врачу возила три раза, и витамины даем для суставов. Что делать, непонятно…на рентген везти, наверное.
Вечером под телефонный разговор с Машей наводила порядки, разбирала по шкафам.
А на ужин мясо на мангале и запеченная картошечка, уииии!!!!