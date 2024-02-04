Классный движовый день!

Утром вкусный и полезный завтрак, собралась и за машиной. Чуть промокла по пути на остановку, но настроение это не испортило.

Подошла, а она не открывается. В голове: "Воооот, хозяйка, иди-ка к той машине, на чем вечером каталась".

Купила батарейку в пульт - задобрила, пустили)))

Накормила страждущих (ив и девчонки).

Забрала Диму в бассейн. Оказалось, он расположен около Вишняков! Открытие спустя годы))))

Заправиться, миллион хвостиков по пути закрыть, в НЛ нам драйн, и в бутик удачно: Вове футболку хаки, Сте шорты, Диме брюки домашние, Оле топ атласный под пиджак,и мне пару нарядных футболок.

Домой, дети пылесосили.

Лея радует, кукла любимая.



