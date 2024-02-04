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by natalytry
Photo 1514

Классный движовый день!
Утром вкусный и полезный завтрак, собралась и за машиной. Чуть промокла по пути на остановку, но настроение это не испортило.
Подошла, а она не открывается. В голове: "Воооот, хозяйка, иди-ка к той машине, на чем вечером каталась".
Купила батарейку в пульт - задобрила, пустили)))
Накормила страждущих (ив и девчонки).
Забрала Диму в бассейн. Оказалось, он расположен около Вишняков! Открытие спустя годы))))
Заправиться, миллион хвостиков по пути закрыть, в НЛ нам драйн, и в бутик удачно: Вове футболку хаки, Сте шорты, Диме брюки домашние, Оле топ атласный под пиджак,и мне пару нарядных футболок.
Домой, дети пылесосили.
Лея радует, кукла любимая.

4th February 2024 4th Feb 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
414% complete

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