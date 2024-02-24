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by natalytry
Photo 1535

Утром пыталась с Леей сходить на прогулку - она не оценила, ей не понравилось.
Днем наводила порядки в фотоархиве, и пригласила Катюшу с Викторией прогуляться. Отлично скатали, погуляли по набережной и в Парке Победы! Уютное душевное общение.
Вечером нарядились и в гастробар "Хмельной повар" к Катюше на ДР.
Шикарно посидели: вкусно, сытно, весело, шумно! Шикарная компания. и Еще в ПС4 поиграли - куча эмоций. Я в Мортал Комбат рубилась, получила кучу удовольствия)))))) Оказывается, я очень кровожадна.
24th February 2024 24th Feb 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
420% complete

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