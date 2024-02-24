Утром пыталась с Леей сходить на прогулку - она не оценила, ей не понравилось.

Днем наводила порядки в фотоархиве, и пригласила Катюшу с Викторией прогуляться. Отлично скатали, погуляли по набережной и в Парке Победы! Уютное душевное общение.

Вечером нарядились и в гастробар "Хмельной повар" к Катюше на ДР.

Шикарно посидели: вкусно, сытно, весело, шумно! Шикарная компания. и Еще в ПС4 поиграли - куча эмоций. Я в Мортал Комбат рубилась, получила кучу удовольствия)))))) Оказывается, я очень кровожадна.