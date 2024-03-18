Клен Хананоки, макро

Отличный день сегодня!!
Утром во двор, и деток с собой - наводили порядки, с граблями, много! Такая чистота красота)))))
Погода восхитительная, самое время.
Потом они ушли гулять с собакой, а я продолжила.
Днём помочь сварить суп.
Сходила на прогулку в дендрарий, какая красота!!! И новый голубой костюм выгуляла.
Дошла до бутика, но безрезультатно.
Вечером "сходили на тёмное дело" - в заброшенном саду за цветочками. Довольные!!!! Ржем)))) и сразу посадили их на месте убранной территории. Будет красотища!!!
И домашние дела, порядки.
Супер!!!