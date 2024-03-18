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Клен Хананоки, макро by natalytry
Photo 1556

Клен Хананоки, макро

Отличный день сегодня!!
Утром во двор, и деток с собой - наводили порядки, с граблями, много! Такая чистота красота)))))
Погода восхитительная, самое время.
Потом они ушли гулять с собакой, а я продолжила.
Днём помочь сварить суп.
Сходила на прогулку в дендрарий, какая красота!!! И новый голубой костюм выгуляла.
Дошла до бутика, но безрезультатно.
Вечером "сходили на тёмное дело" - в заброшенном саду за цветочками. Довольные!!!! Ржем)))) и сразу посадили их на месте убранной территории. Будет красотища!!!
И домашние дела, порядки.
Супер!!!
18th March 2024 18th Mar 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
426% complete

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