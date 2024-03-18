Клен Хананоки, макро

Отличный день сегодня!!

Утром во двор, и деток с собой - наводили порядки, с граблями, много! Такая чистота красота)))))

Погода восхитительная, самое время.

Потом они ушли гулять с собакой, а я продолжила.

Днём помочь сварить суп.

Сходила на прогулку в дендрарий, какая красота!!! И новый голубой костюм выгуляла.

Дошла до бутика, но безрезультатно.

Вечером "сходили на тёмное дело" - в заброшенном саду за цветочками. Довольные!!!! Ржем)))) и сразу посадили их на месте убранной территории. Будет красотища!!!

И домашние дела, порядки.

Супер!!!