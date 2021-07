Špendlíky

Vypadají pěkně, zvlášť takhle ve světle zapadajícího slunce, ale zralé ještě nejsou. Zajímalo mě, jak se tenhle strom jmenuje anglicky, a dozvěděl jsem se, že jsem ani nevěděl, jak se správně jmenuje česky. Většina toho, co hovorově nazýváme špendlíky, nejsou špendlíky, nýbrž mirabelky nebo myrobalány (to slovo vidím poprvé...) No jo, člověk se pořád učí.