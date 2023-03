20230316_112747

Moll Grec.

Se baigner près du quai hellénistique du port des anciennes cités grecque et Romaine d'Empuries est un luxe que vous offre cette plage.Majestueux, avec plus de deux mille ans d'histoire enfouis dans ses roches, ce qui rappelle aux baigneur que ce fut la porte d'entrée des civilisation grecques et romaine sue me péninsule Ibérique.