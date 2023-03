20230316_112459

Site archéologique d'Empuries, passerelle pour lrs Grecs et les Romains.

Empúries vient du latin Emporiae, issu lui même du grec Eutloptou Emporion, signifiant "marché " " Entrepôt "

Fondé vers 580 avant JC par des colons phocéens, como comptoir Emporium , la ville fut ensuite occupé par les Romains, et presque abandonné au haut Moyen âge, après avoir donné son nom au comté d'empuries









