Остатки новогодних радостей

Рано утром поехали в Брн к пульманологу на конкусльтацию. Продуктивно: рекомендации услышаны, переживания успокоены, анализ крови на аллергены взят, запись к лору (вопрос наличия аденоидов).

Кровь взяли из вены - не пикнул, хотя трое детей до сына кричали и рыдали. Мужик. Горжусь.

А потом - на тренировку в тренажерный зал, уррра!!! Давно из-за проблем и болезней не ходила. Тело счастливо: мышечная радость.

И на радостях, приехав домой, устроила себе СПА: душ, кофейный скраб, массаж медицинскими баночками, маска для лица (оригинальная из Китая - подарок от Тани).

Уборка дома и вкусный ужин. Вот что спорт со мной делает))) Главное - первый пинок.