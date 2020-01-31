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Солнечный кот by natalytry
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Солнечный кот

Ооотличный день! Прям огонь! Сын с папой уехали на рыбалку на снегоходе, а я, свободная как ветер, полетела свои дела делать. Ехала за рулем, за окном - солнце и иней, где-то туман слоями, красиво невероятно! Пела песни и благодарила Жизнь за всё.
В аэр заехала отдала больничный. Потом Танюша и НГ мини-подарочек от меня и S7 ей. Потом беспроблемный обмен сломавшихся наушников на новые, работающие. Чудный шопинг в HM и Reserved (купила 2 классных шапочки, крутую спорт майку для тренировок и кожаную юбочку).
И отличное общение с подругами. Обожаю их. И Ватсап))
31st January 2020 31st Jan 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
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