Солнечный кот

Ооотличный день! Прям огонь! Сын с папой уехали на рыбалку на снегоходе, а я, свободная как ветер, полетела свои дела делать. Ехала за рулем, за окном - солнце и иней, где-то туман слоями, красиво невероятно! Пела песни и благодарила Жизнь за всё.

В аэр заехала отдала больничный. Потом Танюша и НГ мини-подарочек от меня и S7 ей. Потом беспроблемный обмен сломавшихся наушников на новые, работающие. Чудный шопинг в HM и Reserved (купила 2 классных шапочки, крутую спорт майку для тренировок и кожаную юбочку).

И отличное общение с подругами. Обожаю их. И Ватсап))