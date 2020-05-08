Наблюдать закат на высоком берегу Оби

Супер день! Энергия зашкаливает.

С утра успела "заскочить в последний вагон" по судебному делу и довезти необходимые документы. Порой наглость - действительно второе счастье.

Приехала домой, звонит бабуля - надо "разобраться" с соседями по риэлторски-БТИ-шным делам.

Поговорила с соседями, успокоила бабулю. Я молодец)))

Потом забежала на болото около пляжа, поснимала подводный мир на телефон в чехле.Как же это красиво!!

А вечером... поездка с другом на мотоцикле на берег Оби - офигенно, но ужас как холодно, особенно на обратном пути, когда солнце село. Думала, руки отпадут - перчатки ж не взяла (типа жара и лето!)))

И Луна, нереально огромная, кровавая - эстетический восторг!