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Наблюдать закат на высоком берегу Оби by natalytry
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Наблюдать закат на высоком берегу Оби

Супер день! Энергия зашкаливает.
С утра успела "заскочить в последний вагон" по судебному делу и довезти необходимые документы. Порой наглость - действительно второе счастье.
Приехала домой, звонит бабуля - надо "разобраться" с соседями по риэлторски-БТИ-шным делам.
Поговорила с соседями, успокоила бабулю. Я молодец)))
Потом забежала на болото около пляжа, поснимала подводный мир на телефон в чехле.Как же это красиво!!
А вечером... поездка с другом на мотоцикле на берег Оби - офигенно, но ужас как холодно, особенно на обратном пути, когда солнце село. Думала, руки отпадут - перчатки ж не взяла (типа жара и лето!)))
И Луна, нереально огромная, кровавая - эстетический восторг!
8th May 2020 8th May 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
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