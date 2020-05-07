Я накричала на коня

"Эй, чувак! Где мой принц????"

Но конь не силен в географии, поэтому промолчал))

Хороший день! После 3-х холодных дней потеплело. С утра смотались в Пск по делам, потом к бабуле - навести у нее порядки, приболела немного. Я сходила в лес, давно хотела поснимать на макро мох и каплями - все взяла: и камеру, и насадки для макро, и пульверизатор! А флэшка осталась в буке)))))) Такое вот, нескучное.

Зато чудно погуляла! А потом еще и этого красавца увидела.

В планах помыть машину и отсортировать съемку репортаж.

А еще яблони почти распустились - мммм!