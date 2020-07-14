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Солнечная Лена by natalytry
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Солнечная Лена

Вчера легла спать поздно, часа в 3, поэтому без утренних вело-покатушек осталась.
Порядки навела (вчера без сил) и поехала за сыночком.
Сына забрала, купили летние сандали, себе оч красивое серье белье с ленточками. Довольна очень!
Днем сборы к вечерней семейной встрече с тетей, прилетевшей из Москвы.
Потом сбор у бабули, оттуда я поехала на съемку. Вместо часа получилось на 2 часа. Семью забрать и домой.
Так зарядилась на съемке, спать не хочется! Сидела сортировала фоты с сегодняшней съемки.
Еще поняла, что как начала катать на веле (читай: делать то, что нравится), так сразу похудела немного - отражение в зеркале нравится!! Стоило недельку покататься))) Так это радует!
14th July 2020 14th Jul 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
60% complete

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