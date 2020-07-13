Купаться под дождем и радугой

Вечером.
Народу - 5 человек. Такое удовольствие...
Сегодня Лю и Варюша ночевали у нас, утром встали и пошли гулять. У меня странное состояние, размотанная какая-то. Дискомфорт и все раздражает. То есть из меня так себе и друг, и собеседник сегодня. Погуляли, забежали к Рите.
Потом Лю уехала, а мы с амулей прокатились небольшой шопинг устроили.
У меня главное приобретение - носки с лисичками)))))
Забежали на дачу к ЛюдВас и д.Сереже, поели клубники и земляники. А какие шикарные у них растут клематисы, мммм!!!! Вьются как виноград - большие такие.
Домашние дела, а потом - спонтанное: "Поехали на пляж!"
И так все это получилось душевно....Смыть с себя усталость и внутри, и снаружи.
Жизнь, ну какая же ты прекрасная!!!
А вечером бокал домашнего вкуснейшего вина.