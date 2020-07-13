Купаться под дождем и радугой

Вечером.

Народу - 5 человек. Такое удовольствие...

Сегодня Лю и Варюша ночевали у нас, утром встали и пошли гулять. У меня странное состояние, размотанная какая-то. Дискомфорт и все раздражает. То есть из меня так себе и друг, и собеседник сегодня. Погуляли, забежали к Рите.

Потом Лю уехала, а мы с амулей прокатились небольшой шопинг устроили.

У меня главное приобретение - носки с лисичками)))))

Забежали на дачу к ЛюдВас и д.Сереже, поели клубники и земляники. А какие шикарные у них растут клематисы, мммм!!!! Вьются как виноград - большие такие.

Домашние дела, а потом - спонтанное: "Поехали на пляж!"

И так все это получилось душевно....Смыть с себя усталость и внутри, и снаружи.

Жизнь, ну какая же ты прекрасная!!!

А вечером бокал домашнего вкуснейшего вина.



